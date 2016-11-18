Определились участники плей-офф IEM Oakland 2016

FaZe Clan (Европа), SK Gaming (Бразилия) и Ninjas in Pyjamas (Швеция) вышли в плей-офф IEM Oakland 2016. По итогам группового этапа европейский коллектив FaZe Clan обеспечил себе место в полуфинале турнира, SK Gaming и Ninjas in Pyjamas вышли в четвертьфинал, где встретятся с G2 Esports (Франция) и Immortals (Бразилия) соответственно. По итогам баталий в группе В турнир покинули Cloud9 (США), Heroic (Дания) и mousesports (Германия). Четвертьфинальные встречи пройдут 19 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.