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Определились соперники СНГ-коллективов на отборах к DH Las Vegas

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Организаторы DreamHack Masters Las Vegas опубликовали турнирную сетку закрытых европейских квалификаций, в которых принимают участие украинская FlipSid3 Tactics и казахстанская Gambit eSports. Всего в отборах выступят 16 коллективов: восемь приглашенных команд и восемь сильнейших по итогам открытых квалификаций в Европе. В первом раунде FlipSid3 поборется с датской Heroic, а Gambit с норвежской Norse. Финальный этап турнира с призовым фондом 450 тысяч долларов пройдет с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе, США. Все четвертьфиналисты отборочного этапа получат путевку на LAN-финал.

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