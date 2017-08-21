"Olofmeister" перешел в FaZe

Организация FaZe Clan официально подтвердила трансфер шведа Олофа "Olofmeister" Кайбьера из Fnatic. Он займет место француза Фабьена "kioSHiMa" Фье. Состав "Фнатик" пополнит Майкил "Golden" Селим, который ранее был капитаном команды академии. Это уже второе изменение в "Фэйз" в текущее трансферное окно.

Словацкий снайпер Ладислав "Guardian" Ковач, ранее выступавший за украинскую Natus Vincere, перешел в европейский коллектив в начале месяца. Он заменил финна Аллу "allu" Яли. На последнем турнире категории Major в польском Кракове FaZe не смогла выйти в стадию плей-офф.

"Olofmeister" выступал за Fnatic с лета 2014 года. В составе шведской команды он становился чемпионом "мэйджоров" в Кельне и Катовице. В 2015 году Кайбьер был признан лучшим игроком в Counter-Strike по версии портала HLTV.

Состав FaZe Clan: Ховард "rain" Найгард (Норвегия), Финн "karrigan" Андерсен (Дания), Никола "NiKo" Ковач (Босния и Герцеговина), Ладислав "Guardian" Ковач (Словакия), Олоф "Olofmeister" Кайбьер (Швеция).