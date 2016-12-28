00:11 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

"Обманный маневр" Костылева в десятке лучших моментов Twitch

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Представители стриминговой платформы Twitch опубликовали десятку самых ярких видео уходящего года. Одним из роликов в списке является момент с участием украинского киберспортсмена Natus Vincere Александа "s1mple" Костылева. Александру удалось в одном из раундов матча против своих бывших одноклубников из американской Liquid победить в дуэли используя обманный маневр. "s1mple" выбросил снайперскую винтовку и отвлек внимание оппонента, после чего устранил его при помощи пистолета и разминировал бомбу. Встреча прошла в рамках турнира ESL One New York, лучшим игроком которого был признан Костылев.

 

 

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