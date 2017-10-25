Обидчик "Веги" покинул EPICENTER 2017

Американская Team Liquid уступила датской Astralis во втором туре группового этапа EPICENTER 2017, который проходит на этой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. Проигравшая команда покинула чемпионат. Победитель поспорит за выход в плей-офф с сильнейшим в паре французской G2 и датской North, представляющей футбольный "Копенгаген".
Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".
Санкт-Петербург
EPICENTER 2017
Групповой турнир
Группа B
Второй тур
Team Liquid (США) - Astralis (Дания) - 0:2 (@Inferno 11:16, @Train 12:16)
Astralis eliminated Liquid with 2-0 score, GG!– EPICENTER (@epicentergg) 25 октября 2017 г.
🇩🇰@astralisgg [2-0] 🇺🇸@TeamLiquid bo3, Group B
Stream: https://t.co/GSKH9lWz4h 🔥#epicgg pic.twitter.com/bjmdYscU8u