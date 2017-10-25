Обидчик "Веги" покинул EPICENTER 2017

Американская Team Liquid уступила датской Astralis во втором туре группового этапа EPICENTER 2017, который проходит на этой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. Проигравшая команда покинула чемпионат. Победитель поспорит за выход в плей-офф с сильнейшим в паре французской G2 и датской North, представляющей футбольный "Копенгаген".

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Групповой турнир

Группа B

Второй тур

Team Liquid (США) - Astralis (Дания) - 0:2 (@Inferno 11:16, @Train 12:16)