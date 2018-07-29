NRG Esports – первый участник киевского StarSeries & i-League

NRG Esports стала победителем квалификационного турнира StarSeries & i-League CS:GO Season 6 для Северной Америки. В решающем поединке коллектив взял верх над compLexity Gaming со счетом 2:0 (16:4 @ Nuke, 16:7 @ Inferno). Триумфатор отбора получил путевку в финальную часть турнира и стал первым ее участником.

StarSeries & i-League CS:GO Season 6 пройдет с 7 по 14 октября в Киеве. Всего в соревновании примут участие 16 команд, 12 из которых будут приглашены напрямую. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов.

StarSeries & i-League CS:GO Season 6

Квалификация

Северная Америка

Плей-офф

Финал

NRG Esports – compLexity Gaming – 2:0 (16:4 @ Nuke, 16:7 @ Inferno)