Ной Винстон: "Игроки не могут решать, в каком турнире им выступать"

Владелец киберспортивной организации Immortals и член профессиональной киберспортивной ассоциации Ной Винстон опубликовал ответ на открытое письмо игроков пяти американских команд, которые выступили против решения PEA о запрете на участие входящих в ее состав коллективов в ESL Pro League, призовой фонд которой составляет 2 миллиона долларов. Ранее организация ESL отказалась проводить турнир совместно с профессиональной киберспротивной ассоциацией (PEA), после чего последняя заставила игроков бойкотировать чемпионат.

"Члены команд ошибочно считают, что имеют право решать, на каких турнирах они будут выступать. Когда игроки подписывают контракты с организацией, они взамен на поддержку отдают организации контроль над тем, откуда идет доход. В CS:GO, LoL, футболе, баскетболе и любом другом профессиональном спорте члены команд не могут выбирать, в каком турнире они будут участвовать", - говорится в заявлении.