Норвежец "rain" в одиночку поставил бомбу и устранил четырех оппонентов

Игрок состава FaZe Clan по CS:GO Ховард "rain" Найгард продемонстрировал высокий уровень мастерства на карте Dust 2. Норвежец в одиночку поставил бомбу и устранил четырех соперников. Эпизод произошел в одном из матчей на платформе FACEIT.