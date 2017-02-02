Норвежец "rain" в одиночку поставил бомбу и устранил четырех оппонентов

Игрок состава FaZe Clan по CS:GO Ховард "rain" Найгард продемонстрировал высокий уровень мастерства на карте Dust 2. Норвежец в одиночку поставил бомбу и устранил четырех соперников. Эпизод произошел в одном из матчей на платформе FACEIT.
Игрок состава FaZe Clan по CS:GO Ховард "rain" Найгард продемонстрировал высокий уровень мастерства на карте Dust 2. Норвежец в одиночку поставил бомбу и устранил четырех соперников. Эпизод произошел в одном из матчей на платформе FACEIT.
Aha
"популяризировать"? забавно) когда УЖЕ собираются под миллион человек при просмотре игры, это еще не считается популярным? такие цифры поклонников РФПЛ только во сне могут явиться. На стадион в декаре ходят только фанатики или дурачки, слушать мат с трибун, смотреть на потуги "футболистов" при морозе -15 -кем надо быть?
12:25 3 февраля
Arthas
Санитар леса Я тоже не понимаю киберспорт. Для меня это просто компьютерные игры. Обилие подобных новостей неспроста, кто-то видимо пытается посредством СМИ популяризировать понятие киберспорт. Вот если не понимаете, то и не пишите. Не для вашей головы
21:22 2 февраля
everest35
устранил бомбой 4 соперников , хахахахахахахах .Обьясните мне серому человеку что тут спортивного*? убийства в компьютерной игре это че спорт уже? хватить загаживать СЭ этой хренью
18:06 2 февраля
Санитар леса
Я тоже не понимаю киберспорт. Для меня это просто компьютерные игры. Обилие подобных новостей неспроста, кто-то видимо пытается посредством СМИ популяризировать понятие киберспорт.
17:39 2 февраля
Dzaga
Вы смеетесь?!? Вы что из СЭ делаете?!?
17:35 2 февраля