Норвежец "rain" признан лучшим игроком ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Игрок FaZe Clan Ховард "rain" Найгард назван лучшим игроком ELEAGUE CS:GO Premier 2017 по версии авторитетного портала HLTV. Киберспортсмен, показавший эффективную игру, помог своей команде одержать победу на турнире. В решающем поединке коллектив нанес поражение датской Astralis.
Счет поединка – 2:0. Соревнование проходило в Атланте. Призовой фонд составлял миллион долларов, из которых половина досталась триумфаторам. Единственная команда из СНГ-региона – Natus Vincere – не смогла преодолеть групповой этап.
.@FaZe_rainCS sporting the HLTV MVP award by ZOWIE for ELEAGUE #CSGOPremier pic.twitter.com/VvbeUqC8It– HLTV.org (@HLTVorg) 14 октября 2017 г.
Материалы других СМИ