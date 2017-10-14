Норвежец "rain" признан лучшим игроком ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Игрок FaZe Clan Ховард "rain" Найгард назван лучшим игроком ELEAGUE CS:GO Premier 2017 по версии авторитетного портала HLTV. Киберспортсмен, показавший эффективную игру, помог своей команде одержать победу на турнире. В решающем поединке коллектив нанес поражение датской Astralis.

Счет поединка – 2:0. Соревнование проходило в Атланте. Призовой фонд составлял миллион долларов, из которых половина досталась триумфаторам. Единственная команда из СНГ-региона – Natus Vincere – не смогла преодолеть групповой этап.