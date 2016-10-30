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NiP и Cloud9 вышли в полуфинал ESL Pro League

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Ninjas in Pyjamas и Cloud9 вышли в полуфинал ESL Pro League. Обе команды начинали плей-офф со стадии 1/4 финала после занятых второго и третьего места своей группе. Победители групп начинают плей-офф с полуфиналов. И NiP, и Cloud9 уверенно обыграли своих соперников из Team EnVyUs и OpTic Gaming соответственно.

В полуфинале NiP сыграет с бразильской командой SK Gaming, А Cloud9 встретится с немцами из mousesports. Призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов, 200 из которых достанутся победителю соревнований.

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