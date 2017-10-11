Николай "device" Ридтц: "Astralis способна выиграть ELEAGUE CS:GO Premier 2017"

Игрок Astralis Николай "device" Ридтц подчеркнул, что его команда способна выиграть ELEAGUE CS:GO Premier 2017. Датчане вышли в полуфинал. переиграв Fnatic. Их следующим соперником будет американская Cloud9. Соревнование проходит в Атланте. Призовой фонд составляет миллион долларов.

– Нам очень нравится в Атланте, – отметил в интервью организаторам Ридтц. – Исторически сложилось, что нам здесь хорошо. Мы часто выступали удачно, а проваливались редко. Мы счастливы находиться тут. Уверены, что нам по силам победить. С нетерпением ждем полуфинального матча и, надеюсь, финального.