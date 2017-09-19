"NiKo" – лучший игрок ESL One New York

Игрок FaZe Clan Никола "NiKo" Ковач признан лучшим игроком завершившегося ESL One New York 2017 по версии портала HLTV. Боснийский киберспортсмен помог своей команде одержать победу на турнире. Наилучший личный показатель "NiKo" продемонстрировал в гранд-финале против Team Liquid на карте Mirage (соотношение фрагов/смертей – 23 к 6-ти, рейтинг – 2,13).

Призовой фонд турнира составлял 250 тысяч долларов, из которых половина досталась победителю. Соревнование входит в категорию Intel Grand Slam. Команда, которая победит на 4 из 10 чемпионатах данной категории, получит миллион долларов.