Неймар попросил Valve разблокировать его аккаунт в Steam

Нападающий "ПСЖ" Неймар получил запрет на обмен внутриигровыми предметами на игровой платформе Steam, принадлежащей компании Valve. Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram. Аккаунт Неймара заблокировала система по предотвращению мошенничества.

Примечательно, что Valve не может снимать ограничение вне зависимости от причин, по которым их наложили. Ранее Неймар неоднократно рассказывал о своем интересе к игре Counter-Strike. Он также встречался с игроками бразильской пятерки SK Gaming в своем доме.