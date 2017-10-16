19:21 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Неймар попросил Valve разблокировать его аккаунт в Steam

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Нападающий "ПСЖ" Неймар получил запрет на обмен внутриигровыми предметами на игровой платформе Steam, принадлежащей компании Valve. Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram. Аккаунт Неймара заблокировала система по предотвращению мошенничества.

Примечательно, что Valve не может снимать ограничение вне зависимости от причин, по которым их наложили. Ранее Неймар неоднократно рассказывал о своем интересе к игре Counter-Strike. Он также встречался с игроками бразильской пятерки SK Gaming в своем доме.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

так же и с налогами читерит.

19:59

shpasic

читер.

19:58

П_о_в_а_р

Serenky25 Пиратку ФИФУ 18 скачал с рутрекера и играл пока не забанили! ((((: ---------------------------- Фифа это ж Ориджин, не Стим. Такие вещи знать надо так то.((( Грустно за форумчан.

19:42

Serenky25

Пиратку ФИФУ 18 скачал с рутрекера и играл пока не забанили! ((((:

19:25