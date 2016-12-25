16:09 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

"Nerdy" может пропустить турнир на 1,5 миллиона долларов из-за читов

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Канадский киберспортсмен по дисциплине Counter Strike: Global Offensive Пауль "Nerdy" Гилл получил бан от компании Valve за использование автоприцеливания в игре. "Nerdy" выступает за коллектив subtLe, вместе с которым вышел в LAN-финал турнира World Electronic Sports Games с призовым фондом 1,5 миллиона долларов.

На данный момент участие киберспортсмена в соревнованиях под вопросом. Заключительный этап турнира пройдет в китайском городе Чанчжоу в начале следующего года. Стоит отметить, что ранее Гилл уже обвинялся в использовании мошеннических программ другими североамериканскими игроками.

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