"Nerdy" может пропустить турнир на 1,5 миллиона долларов из-за читов

Канадский киберспортсмен по дисциплине Counter Strike: Global Offensive Пауль "Nerdy" Гилл получил бан от компании Valve за использование автоприцеливания в игре. "Nerdy" выступает за коллектив subtLe, вместе с которым вышел в LAN-финал турнира World Electronic Sports Games с призовым фондом 1,5 миллиона долларов.

На данный момент участие киберспортсмена в соревнованиях под вопросом. Заключительный этап турнира пройдет в китайском городе Чанчжоу в начале следующего года. Стоит отметить, что ранее Гилл уже обвинялся в использовании мошеннических программ другими североамериканскими игроками.