Немецкая ALTERNATE aTTaX подписала двух игроков по CS:GO

ALTERNATE aTTaX объявила о подписании контрактов с двумя игроками по дисциплине CS:GO – Оскаром "Oskarish" Стенборовски и Лукасом "ecfN" Кауэром. Таким образом, немецкая команда укомплектовала состав. Напомним, в прошлом месяце коллектив покинули Оливер "kzy" Хек и Кевин "keev" Бартоломаус.

На сегодняшний день состав ALTERNATE aTTaX по CS:GO выглядит следующим образом: Тициан "tiziaN" Фельдбаш, Оскар "Oskarish" Стенборовски, Лукас "ecfN" Кауэр, Кристиан "crisby" Шмитт, Флориан "syrsoN" Рише.