Na'Vi покинула IEM Oakland 2016

Natus Vincere завершила свои выступления на IEM Oakland 2016. По итогам группового этапа Na'Vi сумела одержать только две победы в пяти матчах и осталась на пятой строчке турнирной таблицы группы А.

Напомним, по регламенту соревнований путевки в плей-офф получают три команды из группы, причем коллектив, занявший первое место, стартует в матчах на выбывание со стадии полуфинала, остальные разыгрывают путевки в следующую стадию в 1/4 финала. Первое место в группе А досталось датскому коллективу Astralis, помимо них две путевки в четвертьфинал заработали Immortals (Бразилия) и G2 Esports (Франция). Матчи в группе В пройдут в ночь с 17 на 18 ноября.