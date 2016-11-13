Na'Vi покидает ELEAGUE Season 2

СНГ-коллектив Na'Vi завершил свои выступления на ELEAGUE Season 2. В матче за второе место в группе С и выход в плей-офф "рожденные побеждать" уступили SK Gaming со счетом 0:2. Таким образом, стали известны шесть участников основной части турнира, которая пройдет в начале декабря. Ими стали: mousesports (Германия), Astralis (Дания), FaZe Clan (Европа), SK Gaming (Бразилия), Virtus.pro G2A (Польша) и Ninjas in Pyjamas (Швеция). Еще два участника плей-офф будут определены по итогам матчей в группе D, которые пройдут с 18 ноября.