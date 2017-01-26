Natus Vincere встретится с лидером рейтинга HLTV в 1/4 финала ELEAGUE Major

Организаторы турнира ELEAGUE Major опубликовали сетку плей-офф и расписание матчей первой стадии игр на выбывание. В четвертьфинале украинская Natus Vincere встретится с лидером рейтинга HLTV – датской Astralis. В рамках группового этапа СНГ-коллектив победил во всех трех матчах и закончил выступление с показателем +36 раундов. Astralis пробилась в плей-офф лишь в пятом туре, переиграв американскую Liquid. Соперником российской Gambit в первом туре станет шведский коллектив Fnatic.

Финальный этап турнира с призовым фондом миллион долларов пройдет на сцене театра Fox Theatre в Атланте. Триумфатор первенства определится 29 января. Все команды, попавшие в воьсмерку сильнейших, получили статус "легенд" major-турнира и прямое приглашение на следующее аналогичное первенство.