Natus Vincere сыграет с Virtus.pro в первом туре IEM в Катовице

Организаторы турнира Intel Extreme Masters Katowice 2017 опубликовали расписание группового этапа турнира по Counter-Strike. В первом раунде плей-офф Natus Vincere сыграет с польской пятеркой Virtus.pro – победителем прошедшего DreamHack Masters Las Vegas. Во втором туре "Рожденные побеждать" встретятся с бразильской SK. В группе B выступит американская Cloud9, а также две команды из Дании North и Heroic.

Всего в турнире примут участие 12 коллективов, поделенных на две группы. Победители попадут в полуфинал, а команды, занявшие второе и третье место, начнут свое выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала. Победитель соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов определится 5-го марта в польском городе Катовице.