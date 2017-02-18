Natus Vincere сыграет с бразильской SK в плей-офф DH Las Vegas

Пятерка по Counter-Strike украинской организации Natus Vincere сыграет с бразильской SK Gaming в первом раунде плей-офф турнира DreamHack Masters Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. За право выступить на сцене MGM Grand "Рожденные побеждать" поборолись с европейской FaZe Clan. Счет встречи – 2:0.

Восемь сильнейших команд по итогам группового этапа пробились в стадию игр на выбывание. СНГ-регион также представят Virtus.pro и Gambit, которые в четвертьфинале встретятся с немецкой mousesports и датской North соответственно. Последняя является частью футбольного клуба "Копенгаген". Триумфатор первенства определится 19 февраля в Лас-Вегасе.