Natus Vincere стартовала на DH Tours 2017 с победы над американской Misfits

Состоялись матчи 1-го тура группового турнира DreamHack Tours 2017. Украинская Natus Vincere нанесла поражение американской Misfits. Счет матча на карте Train – 16:5. В плей-офф пройдет по два коллектива из каждой группы, всего участвуют восемь команд. Призовой фонд соревнования составляет 100 тысяч долларов.

Тур (Франция)

DreamHack Tours 2017

Групповой турнир

1-й тур

Группа А

Natus Vincere – Misfits – 1:0 (16:5 @ Train)

Mousesports – Heroic – 1:0 (16:10 @ Cobblestone)

Группа В

tRICKED eSports – G2 Esports – 1:0 (16:7 @ Inferno)

HellRaisers – Team EnVyUs – 1:0 (16:5 @ Cache)