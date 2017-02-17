Natus Vincere переиграла австралийскую Renegades на DH Las Vegas

Украинский коллектив Natus Vincere переиграл со счетом 16:6 австралийскую Renegades в матче на вылет c турнира DreamHack Masters Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Обе пятерки уступили в первом туре группового этапа, поэтому проигравшая команда в этом противостоянии потеряла шансы на продолжение борьбы.

В матче за выход в стадию плей-офф "Рожденным побеждать" предстоит встретится с победителем противостояния европейской FaZe Clan и немецкой mousesports. Последняя является обидчиком команды из СНГ в первом матче группы D. Триумфатор первенства определится 19 февраля на сцене зала MGM в Лас-Вегасе.