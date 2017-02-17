02:20 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Natus Vincere переиграла австралийскую Renegades на DH Las Vegas

0
0
0
0

Украинский коллектив Natus Vincere переиграл со счетом 16:6 австралийскую Renegades в матче на вылет c турнира DreamHack Masters Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Обе пятерки уступили в первом туре группового этапа, поэтому проигравшая команда в этом противостоянии потеряла шансы на продолжение борьбы.

В матче за выход в стадию плей-офф "Рожденным побеждать" предстоит встретится с победителем противостояния европейской FaZe Clan и немецкой mousesports. Последняя является обидчиком команды из СНГ в первом матче группы D. Триумфатор первенства определится 19 февраля на сцене зала MGM в Лас-Вегасе.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ