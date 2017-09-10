Natus Vincere не удалось выйти в плей-офф турнира в Атланте на миллион долларов

Украинская Natus Vincere не смогла преодолеть групповой этап ELEAGUE CS:GO Premier 2017, который проходит в Атланте (США). Команда из СНГ-региона взяла верх только над австралийской Renegades, уступив французской G2 Esports и европейскому составу североамериканской организации FaZe Clan, которые и прошли в стадию на вылет. Первое место в группе А заняла "Фэйз".

Всего в турнире принимают участие 16 команд. Матчи в других группах пройдут 16 сентября (группа B), 23 сентября (группа C) и 30 сентября (группа D). Плей-офф стартует 10 октября. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2017 составляет миллион долларов, из которых половина достанется победителю.

Атланта (США)

ELEAGUE CS:GO Premier 2017

Групповой этап

Группа А

Natus Vincere (Украина) - G2 Esports (Франция) - 0:2 1(2:16 @ Cobblestone, 14:16 @ Inferno)

Natus Vincere: Александр "s1mple" Костылев, Иоанн "Edward" Сухарев (оба - Украина), Денис "seized" Костин, Егор "flamie" Васильев (оба - Россия), Данил "Zeus" Тесленко (Украина).