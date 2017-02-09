01:11 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Natus Vincere и Virtus.pro разделили очки в рамках ESL Pro League

Таблица ESL Pro League S5. Фото pro.eslgaming.com
Таблица ESL Pro League S5. Фото pro.eslgaming.com
0
0
0

Европейский состав украинской организации Natus Vincere и польская пятерка Virtus.pro разделили очки в рамках группового этапа ESL Pro League Season 5. Встреча на карте de_train закончилась в пользу "рожденных побеждать" со счетом 16:10. На локации de_cobblestone сильнее оказались "польские медведи" (16:8). После этой встречи Na`Vi и VP занимают 5-ю и 6-ю строчку таблицы группового этапа соответственно, однако команда из Польши имеет две игры в запасе.

По шесть сильнейших из 28 команд регулярного чемпионата из европейского и американского дивизиона получат путевку на LAN-финал, призовой фонд которого составит миллион долларов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ