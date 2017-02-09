Natus Vincere и Virtus.pro разделили очки в рамках ESL Pro League

Европейский состав украинской организации Natus Vincere и польская пятерка Virtus.pro разделили очки в рамках группового этапа ESL Pro League Season 5. Встреча на карте de_train закончилась в пользу "рожденных побеждать" со счетом 16:10. На локации de_cobblestone сильнее оказались "польские медведи" (16:8). После этой встречи Na`Vi и VP занимают 5-ю и 6-ю строчку таблицы группового этапа соответственно, однако команда из Польши имеет две игры в запасе.

По шесть сильнейших из 28 команд регулярного чемпионата из европейского и американского дивизиона получат путевку на LAN-финал, призовой фонд которого составит миллион долларов.