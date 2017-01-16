16:49 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Натан "NBK" Шмитт: "Тот факт, что мы представляли на WESG Францию, добавляет эмоций победе"

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Игрок Team EnVyUs Натан "NBK" Шмитт, ставший победителем турнира WESG по CS:GO, выразил удовлетворение выступлением. Он подчеркнул, что четвертьфинальные матчи с китайской TyLoo и турецкой Space Soldiers были сложнее финального поединка с польской Team Kinguin. Французы помимо титула получили денежный приз в размере 800 тысяч долларов.

– Это необыкновенное чувство, – приводит пресс-служба турнира слова "NBK". – Мы рады, что представляли Францию, что добавляет эмоций. Команда понимала, что шанс будет, и мы шли к этой победе шаг за шагом. Особенно сложными были четвертьфинал и полуфинал. Решающий поединок был не таким напряженным, но все равно требовал стопроцентной концентрации.

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Материалы REN-TV

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