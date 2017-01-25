19:06 25 января | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Натан "NBK" Шмитт: "Na’ Vi всегда была на шаг впереди в матче с Team EnVyUs"

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Студия RuHub опубликовала интервью с игроком Team EnVyUs Натаном "NBK" Шмиттом. В интервью французский киберспортсмен рассказал о матчах против шведской GODSENT (16:3) и Natus Vincere (6:16) на ELEAGUE Major 2017, а также поделился впечатлениями от WESG 2016, на котором его команда стала победителем.

- Да, мы провели не лучший матч, – подчеркнул Шмитт, говоря о поражении в игре с Na’ Vi. – И каждый по отдельности, и как команда. Но надо признать, что соперник всегда был на шаг впереди. Они очень хорошо подготовились к этому турниру. Они были на голову нас сильнее.

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Материалы REN-TV

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