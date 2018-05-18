Na’ Vi вышла в полуфинал турнира от ESL в Далласе

Украинская Natus Vincere нанесла поражение FaZe Clan в финальном матче верхней сетки группового этапа ESL Pro League Season 7 со счетом 2:0. Этот результат вывел "Рожденных побеждать" в полуфинал плей-офф. Соперник Na’ Vi определится в игре Team Liquid – mousesports. Из другой группы сразу в полуфинал прошла Astralis. За право сразиться с датской командой поспорят SK Gaming и FaZe Clan.

Призовой фонд ESL Pro League Season 7 составляет 750 тысяч долларов.

Даллас (США)

ESL Pro League Season 7

Группа B

Верхняя сетка

Финал

FaZe Clan – Natus Vincere – 0:2 (12:16 @ Mirage, 12:16 @ Nuke)