Na`Vi вышла в плей-офф марсельского DreamHack с первого места

Украинская Natus Vincere вышла в плей-офф DreamHack Masters Marseille 2018. "Рожденные побеждать" заняли первое место в квартете С, переиграв австралийскую Renegades и шведскую Fnatic. Другой представитель СНГ – Gambit – поборется за второе место группы D с американской Liquid.

Всего на чемпионате выступят 16 команд. Они разыграют призовой фонд 250 тысяч долларов. В стадию плей-офф пройдут по две сильнейших пятерки из четырех групп.

Франция, Марсель

DreamHack Masters Marseille 2018

Групповой турнир

Группа С

Natus Vincere (Украина) – Fnatic (Швеция) – 2:1 (16:7 @Inferno, 11:16 @Cobblestone, 16:14 @Overpass)