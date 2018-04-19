Na`Vi вышла в плей-офф марсельского DreamHack с первого места

Украинская Natus Vincere вышла в плей-офф DreamHack Masters Marseille 2018. "Рожденные побеждать" заняли первое место в квартете С, переиграв австралийскую Renegades и шведскую Fnatic. Другой представитель СНГ – Gambit – поборется за второе место группы D с американской Liquid.
Всего на чемпионате выступят 16 команд. Они разыграют призовой фонд 250 тысяч долларов. В стадию плей-офф пройдут по две сильнейших пятерки из четырех групп.
Франция, Марсель
DreamHack Masters Marseille 2018
Групповой турнир
Группа С
Natus Vincere (Украина) – Fnatic (Швеция) – 2:1 (16:7 @Inferno, 11:16 @Cobblestone, 16:14 @Overpass)
WHAT AN ENDING! #DHMasters pic.twitter.com/GEHg3vGnvl– Monster Gaming (@MonsterGaming) 19 апреля 2018 г.
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