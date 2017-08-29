Na`Vi встретится с Virtus.pro в первом туре DreamHack в Мальме

Завтра в шведском Мальме стартует LAN-финал турнира DreamHack Masters Malmo 2017. Соперником украинской Natus Vincere в первом туре станет польская пятерка российской организации Virtus.pro. В группе B они также поборются с австралийской Renegades и датской Astralis. В плей-офф пройдут по два сильнейших коллектива из четырех групп.

Еще один представитель СНГ-региона Gambit встретится с немецкой mousesports в стартовом поединке квартета С. Всего на турнире выступят 16 команд. Они разыграют 250 тысяч долларов. Триумфатор первенства определится 3 сентября в "Мальме Арене".

DreamHack Masters Malmo - первый международный LAN-турнир после летнего трансферного окна.