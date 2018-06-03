Na`Vi – в финале домашнего StarSeries

Состав по CS:GO украинской организации Natus Vincere стал вторым финалистом пятого сезона StarSeries i-League. В полуфинале "Рожденные побеждать" взяли верх над европейской пятеркой Mousesports. Счет по картам – 2:1. В матче за титул Na`Vi встретится с американской NRG, ранее переигравшей датскую North в первом полуфинале.

StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Чемпионат принимает "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 5

Плей-офф

Полуфинал

Natus Vincere (Украина) – Mousesports (Европа) – 2:1 (7:16 @ Inferno, 16:12 @ Mirage, 16:8 @ Nuke)

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