Na`Vi уступила в первом матче после возвращения "Zeus"

Состав по Counter-Strike украинской организации Natus Vincere уступил датской Heroic в регулярном сезоне ESL Pro League Season 6. В первой официальной встрече после летнего трансферного окна Na`Vi уступила со счетом 2:0 (@ Overpass 10:16, @ Inferno 14:16). Напомним, после "мэйджора" в Кракове коллектив покинул словацкий снайпер Ладислав "Guardian" Ковач. Его место занял Даниил "Zeus" Тесленко.

В европейском дивизионе EPL выступают 14 команд. Шесть сильнейших по итогам регулярного сезона получат путевку в датский Оденсе, где пройдет LAN-финал лиги. Общий призовой фонд составит 875 тысяч долларов.