Na’ Vi старается выбирать одни и те же карты в квалификации ELEAGUE Major

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев отметил после победы в стартовом матче LAN-квалификации ELEAGUE Major над российской Quantum Bellator Fire (16:8 @ Inferno), что команда постарается пройти в основной этап соревнования, показав как можно меньше карт.

Квалификационный турнир проходит в Атланте с 12 по 15 января. В нем принимают участие 16 коллективов, среди которых пять представителей СНГ-региона: FlipSid3 Tactics, Natus Vincere (обе – Украина), Vega Squadron, Quantum Bellator Fire (обе – Россия) и AVANGAR (Казахстан).

В финальную часть попадет восемь коллективов. Прямые приглашения на LAN-финал, который будет проходить в Атланте и Бостоне с 19 по 28 января, получили Gambit Esports, Astralis, Fnatic, BIG, Virtus.pro, SK Gaming, North и 100 Thieves (бывш. Immortals). Призовой фонд турнира составит миллион долларов.

– Мы много играли на Inferno, – приводит HLTV слова Костылева. – Мы просто хотим играть на 2-3 картах, чтобы не показывать остальные другим сильным командам. Нам нужно квалифицироваться в следующий этап, поэтому мы просто хотим играть на Inferno как можно больше раз.