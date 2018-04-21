Na’ Vi спорит с mousesports за выход в полуфинал DreamHack Masters Marseille 2018

Стали известны пары первого раунда плей-офф DreamHack Masters Marseille 2018. В стадию на вылет, напомним, прошли восемь команд. Украинская Natus Vincere поспорит за выход в 1/2 финала с mousesports. Другой представитель СНГ – Gambit Esports из Казахстана – сыграет против Cloud9. Победители этих пар встретятся в полуфинале. Соревнование проходит в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате принимали участие 16 команд. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Полностью четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Natus Vincere – mousesports

Cloud9 – Gambit Esports

Astralis – FaZe Clan

Ninjas in Pyjamas – Fnatic

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