Na`Vi собралась на тренировочной базе за 2 недели до ELEGUE Major

Украинский коллектив по CS:GO Natus Vincere собрался на тренировочной базе за две недели до старта ELEAGUE Major, призовой фонд которого составляет миллион долларов. Соответствующая информация появилась на аккаунтах киберспортсменов в социальных сетях. В первом туре группового этапа пятерка из СНГ встретится с немецкой mousesports. Победитель соревнований определится 29 января на сцене Fox Theatre в Атланте. На ELEAGUE также выступят казахстанская Gambit и украинская FlipSid3 Tactics.

just arrived to our bootcamp house pic.twitter.com/IYPtg2V9RM – Denis Kostin (@seizedwf) 7 января 2017 г.