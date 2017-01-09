16:25 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Na`Vi собралась на тренировочной базе за 2 недели до ELEGUE Major

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Украинский коллектив по CS:GO Natus Vincere собрался на тренировочной базе за две недели до старта ELEAGUE Major, призовой фонд которого составляет миллион долларов. Соответствующая информация появилась на аккаунтах киберспортсменов в социальных сетях. В первом туре группового этапа пятерка из СНГ встретится с немецкой mousesports. Победитель соревнований определится 29 января на сцене Fox Theatre в Атланте. На ELEAGUE также выступят казахстанская Gambit и украинская FlipSid3 Tactics.

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