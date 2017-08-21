Na`Vi проведет свой первый официальный матч в новом составе 25 августа

Организаторы шестого сезона ESL Pro League представили расписание первой игровой недели в дивизионах Европа и Северная Америка. Регулярный сезон стартует завтра. В первой встрече сойдутся французская G2 и европейская FaZe Clan, а HellRaisers поборется с датской Heroic в параллельном матче.

Последняя станет оппонентом украинской Natus Vincere в ее первой официальной встрече после летнего трансферного окна. Напомним, в состав "Рожденных побеждать" на роль капитана вернулся Даниил "Zeus" Тесленко, ранее выступавший за Gambit.

Всего в регулярном сезоне ESL Pro League S6 выступят 28 команд, по 14 в каждом регионе. Они сыграют по круговой системе дважды. По его итогам шесть сильнейших команд обоих дивизионов получат путевку на LAN-финал в датском Оденсе. Призовой фонд турнира составляет 750 тысяч долларов.