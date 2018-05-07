Na`Vi пригласили на домашний SL i-League

Организаторы пятого сезона StarSeries i-League выдали третье прямое приглашение на турнир. Инвайта удостоилась украинская Natus Vincere – серебряный призер четвертого сезона. Ранее квоту на турнир получили европейская mousesports – действующий чемпион – и американская Team Liquid.

Всего на SL i-League Season 5 выступят 16 команд. Организаторы выдадут еще шесть прямых приглашений. Остальные участники определятся в ходе региональных отборов. СНГ также представят казахстанская AVANGAR и украинская HellRaisers.

StarSeries i-League Season 5 пройдет в Киеве с 29 мая по 3 июня. Турнир примет площадка "Дворца Украина". Призовой фонд составит 300 тысяч долларов.