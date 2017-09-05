Na’ Vi представила заключительный ролик о выступлении на турнире в Мальме

На официальном канале Natus Vincere в Youtube опубликован заключительный ролик о выступлении состава по CS:GO на DreamHack Masters Malmo. Напомним, команда в Швеции дошла до четвертьфинала, где уступила Ninjas in Pyjamas. Победу на турнире одержала французская G2 Esports. Призовой фонд составлял 250 тысяч долларов.

"В этом выпуске вы увидите, как разыгрывались, и что тренировали flamie и s1mple перед матчем с NIP; Kane расскажет о настрое команды перед четвертьфинальным противостоянием; Алексей Костылев покажет Malmo Arena во время плей-офф и прокомментирует игру вместе с Ugin", – говорится в описании.