Na’ Vi поднялась на 6-е место в рейтинге HLTV

Авторитетный портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по CS:GO. Триумфатор ELEAGUE Major 2017 датская Astralis по-прежнему лидирует с максимальным количеством очков – 1000. Польская пятерка Virtus.pro осталась на втором месте. Natus Vincere поднялась с 9-го места на 6-е.
Первая десятка рейтинга HLTV выглядит следующим образом:
1 (1*). Astralis (Дания) – 1000 очков
2 (2). Virtus.pro (Польша) – 724
3 (3). SK Gaming (Бразилия) – 531
4 (5). Faze Clan (Европа) – 467
5 (6). North (Дания) – 410
6 (9). Natus Vincere (СНГ) – 371
7 (7). Ninjas in Pyjamas (Швеция) – 396
8 (4). OpTic Gaming (Европа) – 358
9 (12). Gambit eSports (СНГ) – 273
10 (11). Cloud9 (США) – 234
* – положение в предыдущем рейтинге