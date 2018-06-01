Na`Vi поборется с SK в четвертьфинале домашнего StarSeries

Стали известны четвертьфинальные пары StarSeries i-League Season 5. Соперником украинской Natus Vincere в первом раунде плей-офф станет лучшая команда группового этапа – бразильская SK. Напомним, Na`Vi обеспечила себе выход в стадию игр на выбывание лишь в пятом туре, закончив групповой турнир с тремя победами при двух поражениях.

Польская AGO, разделившая первую строчку группы с SK, встретится с датской North. Mouz поборется с NiP, а NRG и Team Liquid определят полуфиналиста в североамериканском дерби.

StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Чемпионат принимает "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов.