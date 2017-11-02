Na’ Vi переиграла турецкую Space Soldiers

Состав украинской организации Natus Vincere по CS:GO нанес поражение турецкой Space Soldiers в четвертьфинальном матче плей-офф отборочного турнира World Cyber Arena 2017. Счет поединка – 2:1. Следующим соперником "Рожденных побеждать" будет датская Heroic. Первым финалистом соревнования уже стала Gambit Esports.
Призовой фонд квалификационного турнира составляет 27 тысяч долларов, из которых победителю достанется 15. Путевки на LAN-финал в Китай, который пройдет с 17 по 22 декабря в Китае, получат три лучших команды. Один слот уже гарантировала себе Gambit Esports, переигравшая немецкую BiG в полуфинале.
World Cyber Arena 2017
Отборочный турнир
Европа
Плей-офф
Четвертьфинал
Natus Vincere (Украина) – Space Soldiers (Турция) – 2:1 (16:14 @ Cobblestone, 9:16 @ Train, 19:17 @ Overpass)
Yeeeeeees! We are taking third map on overtimes 19:17! GGWP @SpaceSoldiersTR! #csgo #gonavi pic.twitter.com/6Hbh4oDBWU– Natus Vincere (@natusvincere) 1 ноября 2017 г.