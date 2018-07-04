Na`Vi переиграла Cloud9 в Кельне и находится в шаге от выхода в плей-офф

Украинская Natus Vincere оказалась сильнее американской Cloud9 во втором раунде нижней сетки группы А на ESL One Cologne 2018. Счет по картам – 2:0. В следующем раунде "Рожденные побеждать" поборются с финской ENCE, взявшей верх над немецкой Mousesports в параллельной встрече.

Победитель противостояния гарантирует себе третье место в группе и выход в плей-офф, проигравший покинет чемпионат. ESL One Cologne 2018 пройдет с 3 по 8 июля на арене Lanxess-Arena в Кельне. Призовой фонд турнира, за который поборются 16 команд, составляет 300 тысяч долларов.

Кельн, Германия

ESL One Cologne 2018

Групповой турнир

Группа А

Нижняя сетка

Второй раунд

Natus Vincere (Украина) – Cloud9 – 2:0 (16:14 @Inferno, 16:12 @Overpass)