Na`Vi переиграла Cloud9 в Кельне и находится в шаге от выхода в плей-офф

Украинская Natus Vincere оказалась сильнее американской Cloud9 во втором раунде нижней сетки группы А на ESL One Cologne 2018. Счет по картам – 2:0. В следующем раунде "Рожденные побеждать" поборются с финской ENCE, взявшей верх над немецкой Mousesports в параллельной встрече.
Победитель противостояния гарантирует себе третье место в группе и выход в плей-офф, проигравший покинет чемпионат. ESL One Cologne 2018 пройдет с 3 по 8 июля на арене Lanxess-Arena в Кельне. Призовой фонд турнира, за который поборются 16 команд, составляет 300 тысяч долларов.
Кельн, Германия
ESL One Cologne 2018
Групповой турнир
Группа А
Нижняя сетка
Второй раунд
Natus Vincere (Украина) – Cloud9 – 2:0 (16:14 @Inferno, 16:12 @Overpass)
Catching up with @flamieCS following @natusvincere's win vs. @Cloud9! #ESLOne pic.twitter.com/U6Akk6inZd– ESL Counter-Strike (@ESLCS) 4 июля 2018 г.