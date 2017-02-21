Na`Vi опустилась на пятую, а Gambit поднялась на седьмую строчку рейтинга HLTV

Портал hltv.org обновил рейтинг команда по Counter-Strike после турнира DreamHack Masters Las Vegas, который завершился 20 февраля победой польской пятерки Virtus.pro. В обновленной таблице украинская Natus Vincere опустилась на одну строчку с четвертой на пятую. СНГ-коллектив Gambit поднялся с девятой на седьмую. Стоит отметить, что обе команды закончили выступление в Лас-Вегасе на стадии четвертьфинала. Тройка лидеров осталась без изменений. Первое место по-прежнему принадлежит датской Astralis, а второе и третье Virtus.pro и бразильской SK соответственно.