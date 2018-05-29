Na’ Vi одержала первую победу на домашнем StarSeries i-League Season 5

Natus Vincere переиграла китайскую VG.Flash в матче 2-го тура группового этапа StarSeries i-League Season 5 со счетом 2:0. Напомним, в 1-м туре "Рожденные побеждать" уступили TyLoo (0:2). Этот этап проходит по швейцарской системе. В плей-офф выйдут восемь команд. Всего на соревновании выступают 16 коллективов.

StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Турнир принимает площадка "Дворца Украина".

Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 5

Групповой этап

2-й тур

Natus Vincere (Украина) – VG.Flash (Китай) – 2:0 (16:8 @ Mirage, 16:8 @ Train)