Na’ Vi нанесла поражение Virtus.pro в Киеве

Natus Vincere взяла верх над Virtus.pro в матче 3-го тура группового этапа StarSeries i-League Season 5 со счетом 2:0 (16:11 @ Nuke, 16:9 @ Mirage). Этот успех стал для "Рожденных побеждать" вторым на домашнем турнире. "Медведи" потерпели второе поражение и в случае еще одного покинут соревнование. Этот этап проходит по швейцарской системе. В плей-офф выйдут восемь команд из 16-ти.

StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Турнир принимает площадка "Дворца Украина". Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.

Киев (Украина)

StarSeries i-League Season 5

Групповой этап

3-й тур

Virtus.pro – Natus Vincere – 0:2 (11:16 @ Nuke, 9:16 @ Mirage)