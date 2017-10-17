Na’ Vi исключила россиянина "seized" из основного состава

Игрок Natus Vincere Денис "seized" Костин не примет участия в матчах ESL Pro League Season 6. Киберспортсмен переведен в "инактив", о чем сообщил тренер "Рожденных побеждать" Михаил "Kane" Благин. В качестве замены в предстоящих встречах за команду выступит Алексей "1uke" Зимин из Team Spirit Academy. Официальных комментариев от организации на эту тему пока нет.

Отметим, что недавно разгорелся скандал после того, как один из комментаторов студии RuHub нелицеприятно выразился о "seized". Случай получил широкий резонанс в киберспортивном сообществе. Денис "seized" Костин выступал за Na’ Vi c 2013 года.

"Всем привет. Уже буквально завтра начинается наша битва за сохранение слота на ЕСЛ. Ситуация у нас очень тяжелая, особенно ключевым для нас станет матч с GODSENT, где надо взять 2 победы. Хочу сразу предупредить, Денис переведен в инактив и выступать мы будем с заменой. Думаю, уже многие видели наш тимспик, и это не фейк. Эти матчи мы проведем с Люком в качестве замены 5го. Парень очень веселый и внес положительные нотки в нашу команду. Надеюсь сможем добиться необходимого результата", – написал Kane на своей странице в социальной сети "Вконтакте".