21:06 25 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Na`Vi и Virtus.pro попали в номинацию "команда года" на GosuAwards

0
0
0

Польский состав российской киберспортивной организации Virtus.pro и украинская Natus Vincere попали в список претендентов на премию GosuAwards Counter Strike: Global Offensive в номинации "команда года" от портала gosugamers.net. Соперниками СНГ-организаций станут двукратный триумфатор major-турниров в 2016 году – бразильская SK – и шведская NiP.

Победитель будет определен путем открытого голосования на сайте gosugamers.net, которое продлится до 29 декабря. Украинский снайпер Na`Vi – Александр "s1mple" Костылев – попал в четыре номинации GosuAwards, в том числе "игрок года".

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ