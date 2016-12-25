Na`Vi и Virtus.pro попали в номинацию "команда года" на GosuAwards

Польский состав российской киберспортивной организации Virtus.pro и украинская Natus Vincere попали в список претендентов на премию GosuAwards Counter Strike: Global Offensive в номинации "команда года" от портала gosugamers.net. Соперниками СНГ-организаций станут двукратный триумфатор major-турниров в 2016 году – бразильская SK – и шведская NiP.

Победитель будет определен путем открытого голосования на сайте gosugamers.net, которое продлится до 29 декабря. Украинский снайпер Na`Vi – Александр "s1mple" Костылев – попал в четыре номинации GosuAwards, в том числе "игрок года".