Na`Vi и Astralis встречаются в финале DreamHack Marseille. Видео

В Марселе стартовал финал DreamHack Masters Marseille 2018. В финале первенства встречаются украинская Natus Vincere и датская Astralis. Встреча пройдет до побед в двух картах. В полуфинале Na`Vi оказалась сильнее Gambit, а Astralis взяла верх над Fnatic.

Соревнование проходит в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате приняли участие 16 команд. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Марсель (Франция)

DreamHack Masters Marseille 2018

Плей-офф

Финал

Natus Vincere (Украина) – Astralis (Дания)

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