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На ELEAGUE Major будет использована швейцарская система

Таблица группового этапа ELEAGUE. Фото teamliquid.net
Таблица группового этапа ELEAGUE. Фото teamliquid.net
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Организаторы major-турнира ELEAGUE сообщили подробности проведения LAN-финала турнира, согласно которым на соревнованиях будет использована швейцарская система проведения группового этапа. При данном формате в следующем раунде встречаются команды с одинаковой статистикой, а пары первого раунда определяются случайным образом.

Восемь сильнейших команд групповой стадии будут определены за пять туров. В первом раунде польская пятерка российской организации Virtus.pro встретится с канадской OpTic Gaming, а украинские Natus Vincere и FlipSid3 Tactics поборятся с немецкой mousesports и европейской FaZe Clan соответственно. Победитель соренований с призовым фондом миллион долларов определится 29 января в Атланте, США.

 

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