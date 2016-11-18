Muffin Lightning заменит Echo Fox на Americas Minor Championship 2017

Организаторы Americas Minor Championship 2017 заменили Echo Fox на Muffin Lightning, сообщает пресс-служба соревнований. Связано это со сменой состава Echo Fox – организация не продлила контракты с игроками, в настоящий момент в составе коллектива осталось только три игрока. Турнир Americas Minor Championship 2017 пройдет с 3 по 4 декабря в Атланте. Призовой фонд соревнований составляет 50 тысяч долларов. Помимо этого, два финалиста турнира получат квоты на последние отборочные к The ELEAGUE Major, которые пройдут с 15 по 18 декабря в том же американском городе.