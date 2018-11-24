Movistar Riders победили команду GuardiaN в матче за слот на мировом финале WESG 2018

Movistar Riders (CS:GO) обыграли команду Ладислава "GuardiaN" Ковача со счетом 2:1 в финале региональных отборочных и получили слот в основной части турнира.
В матче за выход в закрытую часть квалификации коллектив победил португальский коллектив Рикардo "fox" Пачеку.
В финале отборочных для Центральной Европы, Испании и Португалии выступили победители двух открытых этапов. Матч прошел в онлайне до двух побед.
Мировой финал WESG 2018 состоится в марте 2019 года в Китае. На нем выступят 32 команды.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/movistar-riders-pobedili-komandu-guardian-v-matche-za-slot-na-mirovom-finale-wesg-2018
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