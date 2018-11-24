Movistar Riders победили команду GuardiaN в матче за слот на мировом финале WESG 2018

Movistar Riders (CS:GO) обыграли команду Ладислава "GuardiaN" Ковача со счетом 2:1 в финале региональных отборочных и получили слот в основной части турнира.

В матче за выход в закрытую часть квалификации коллектив победил португальский коллектив Рикардo "fox" Пачеку.

В финале отборочных для Центральной Европы, Испании и Португалии выступили победители двух открытых этапов. Матч прошел в онлайне до двух побед.

Мировой финал WESG 2018 состоится в марте 2019 года в Китае. На нем выступят 32 команды.